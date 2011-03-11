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Rambler's Top100
Бадминтон - один из самых быстрых видов спорта, требующий отличной реакции и высокой выносливости. Максимальная скорость волана в бадминтоне - 316 км/ч! Играйте в бадминтон
чаще!


Недавние мероприятия:


5-8 января 2020 года - Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону "Русская зима"

3-4 января 2020 года - Всероссийские соревнования по бадминтону "Русская зима"

7, 8 декабря 2019 года - Кубок Альма-спорт

2-3 декабря 2019 года - Кубок НФБР, Супер лига, 1 тур

23, 24 ноября 2019 года - Кубок Ленинградской области

10-14 июля 2019 года - White Nights (Int. Challenge)


4-7 июля 2019 года - Russian International Junior White Nights 2019 и Russian U17 White Nights 2019


8-9 июня 2019 года - Всероссийские соревнования "Белые ночи"


4-7 июня 2019 года - Всероссийские юношеские соревнования "Белые ночи"
Положение


25-26 мая 2019 года - День Победы
Расписание


16-17 марта 2019 года - Открытый Чемпионат Ленинградской области по бадминтону


27-28 апреля 2019 года - Соревнования по бадминтону "Чемпионат СЗФО"


9-10 февраля 2019 года - Открытый Чемпионат города Гатчины по бадминтону


5-8 января 2019 года - Русская зима
Фото
Ещё Фото


Архив
прошедших
мероприятий

Ближайшие мероприятия:


8-9 февраля 2020 года - Чемпионат города Гатчины по бадминтону

14, 15 марта 2020 года - Чемпионат Ленинградской области

25-26 апреля 2020 года - Чемпионат СЗФО

23-24 мая 2020 года - День Победы

1-5 июня 2020 года - Всероссийские юношеские соревнования "Белые ночи"

6-7 июня 2020 года - Всероссийские соревнования "Белые ночи"

24-28 июня 2020 года - Russian International Junior White Nights 2020

24-28 июня 2020 года - Russian U17 White Nights 2020

30 июня - 5 июля 2020 года - White Nights (Int. Challenge)

Архив
прошедших
мероприятий

Играйте в бадминтон чаще!
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федерации бадминтона
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Рейтинги:

Мировой рейтинг BWF на 11.03.2011
11.03.2011
 
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