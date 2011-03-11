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Недавние мероприятия:





5-8 января 2020 года - Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону "Русская зима"



3-4 января 2020 года - Всероссийские соревнования по бадминтону "Русская зима"



7, 8 декабря 2019 года - Кубок Альма-спорт



2-3 декабря 2019 года - Кубок НФБР, Супер лига, 1 тур



23, 24 ноября 2019 года - Кубок Ленинградской области



10-14 июля 2019 года - White Nights (Int. Challenge)





4-7 июля 2019 года - Russian International Junior White Nights 2019 и Russian U17 White Nights 2019





8-9 июня 2019 года - Всероссийские соревнования "Белые ночи"





4-7 июня 2019 года - Всероссийские юношеские соревнования "Белые ночи"

Положение



- Всероссийские юношеские соревнования "Белые ночи"

25-26 мая 2019 года - День Победы

Расписание



- День Победы

16-17 марта 2019 года - Открытый Чемпионат Ленинградской области по бадминтону





27-28 апреля 2019 года - Соревнования по бадминтону "Чемпионат СЗФО"





9-10 февраля 2019 года - Открытый Чемпионат города Гатчины по бадминтону





5-8 января 2019 года - Русская зима

Фото

Ещё Фото



- Русская зима

Архив

прошедших

мероприятий Ближайшие мероприятия:



8-9 февраля 2020 года - Чемпионат города Гатчины по бадминтону



14, 15 марта 2020 года - Чемпионат Ленинградской области



25-26 апреля 2020 года - Чемпионат СЗФО



23-24 мая 2020 года - День Победы



1-5 июня 2020 года - Всероссийские юношеские соревнования "Белые ночи"



6-7 июня 2020 года - Всероссийские соревнования "Белые ночи"



24-28 июня 2020 года - Russian International Junior White Nights 2020



24-28 июня 2020 года - Russian U17 White Nights 2020



30 июня - 5 июля 2020 года - White Nights (Int. Challenge)



- White Nights (Int. Challenge) Архив

прошедших

мероприятий - Russian U17 White Nights 2020 - Russian International Junior White Nights 2020 - Чемпионат города Гатчины по бадминтону Играйте в бадминтон чаще!