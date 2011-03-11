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Недавние мероприятия:
5-8 января 2020 года - Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону "Русская зима"
3-4 января 2020 года - Всероссийские соревнования по бадминтону "Русская зима"
7, 8 декабря 2019 года - Кубок Альма-спорт
2-3 декабря 2019 года - Кубок НФБР, Супер лига, 1 тур
23, 24 ноября 2019 года - Кубок Ленинградской области
10-14 июля 2019 года - White Nights (Int. Challenge)
4-7 июля 2019 года - Russian International Junior White Nights 2019 и Russian U17 White Nights 2019
8-9 июня 2019 года - Всероссийские соревнования "Белые ночи"
4-7 июня 2019 года
- Всероссийские юношеские соревнования "Белые ночи"
Положение
16-17 марта 2019 года - Открытый Чемпионат Ленинградской области по бадминтону
27-28 апреля 2019 года - Соревнования по бадминтону "Чемпионат СЗФО"
9-10 февраля 2019 года - Открытый Чемпионат города Гатчины по бадминтону
Архив
прошедших
мероприятий
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Ближайшие
мероприятия:
8-9 февраля 2020 года
- Чемпионат города Гатчины по бадминтону
14, 15 марта 2020 года - Чемпионат Ленинградской области
25-26 апреля 2020 года - Чемпионат СЗФО
23-24 мая 2020 года - День Победы
1-5 июня 2020 года - Всероссийские юношеские соревнования "Белые ночи"
6-7 июня 2020 года - Всероссийские соревнования "Белые ночи"
24-28 июня 2020 года
- Russian International Junior White Nights 2020
24-28 июня 2020 года
- Russian U17 White Nights 2020